Den Optakt vun der Vakanz a Frankräich fänkt mat Chaos op de Fluchhäfen un. Maniffe vum Buedempersonal hunn den Accès zu enger Rei Terminale blockéiert.

Tëscht 7 a 14 Auer wiere 17 Prozent vun de geplangte Flicht annuléiert ginn, wéi de Fluchhafen Charles-de-Gaulle matdeelt. Op de ganzen Dag ëmgerechent sinn 10 Prozent vun der Starten a Landungen ewechgefall. De ganze Weekend iwwer ass mat Perturbatiounen an Annulatiounen ze rechnen.

Dem Personal geet et ënnert anerem ëm Gehaltserhéijungen a Verbesserunge vun den Aarbechtskonditiounen. D'Aarbechter wieren trotz Hausse vum Verkéier net entspriechend opgestockt ginn, heescht et. "D'Fluchhäfe leie mat 95 Prozent bal op Vir-Corona-Niveau", heescht et vun der Gewerkschaft "CGT". "Nëmmen, datt mir um Fluchhafe Roissy elo 200.000 Aarbechter manner hunn a sech d'Aarbechtskonditiounen dramatesch verschlechtert hunn."