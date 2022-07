Eng Woch nom Dout vun 23 Migrante bei engem Massenustuerm op déi spuenesch Exklav Melilla ass et e Freideg a Spuenien an am Marokko zu Protester komm.

Manifestanten hunn ënnert anerem zu Madrid, Barcelona a Malaga géint déi spuenesch Migratiounspolitik an eng "Militariséierung vun de Grenzen" protestéiert. An der Haaptstad Rabat sinn e puer Dose Leit virum marokkanesche Parlament zesumme komm. "Mir fuerderen en Enn vun der EU finanzéierter Migratiounspolitik, d'Aféierung vun enger onofhängeger Recherche an d'Zréckgi vun de Läichen un d'Familljen", sot ee vun den Aktivisten. E Freideg virun enger Woch hate ronn 2.000 Migrante probéiert, fir iwwert d'Grenz tëscht Marokko a Melilla op spueneschen Territoire ze kommen. Op d'mannst 23 Mënsche sinn dobäi gestuerwen.