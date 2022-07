Wien an den USA an enger Ofdreiwungsklinik oder an engem Fraenhaus war, sollt mat Bléck op d'Lokalisatioun keng Spuer méi hannerloossen.

Och Google reagéiert op d'Ofdreiwungsurteel vum Ieweschte Geriichtshaff, dat dat landeswäit Recht op Schwangerschaftsofbréch gekippt hat. "Wann eis Systemer mierken, datt iergendeen esou eng Plaz besicht huet, wäerte mir déi Donnéeë kuerz no der Visitt aus dem Lokalisatiounsverlaf läschen", huet eng Google-Managerin ugekënnegt. D'Ännerung soll an den nächste Wochen a Kraaft trieden. An och d'Donnéeën, wann ee bei enger Kannerwonsch- oder Suchtklinik an a Spideeler fir Ofzehuelen war, wëll Google an Zukunft net méi späicheren. Aktivisten a Politiker hate Google an aner Technologiekonzerner nom Urteel opgefuerdert, de Verlaf vun de Lokalisatiounen an aner sensibel User-Donnéeën net méi ze späicheren, fir datt si vun den Autoritéiten net fir Ermëttlungen iwwer Ofdreiwunge genotzt kënne ginn.