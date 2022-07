Vum 16. Januar u mussen Dagestouristen en Ticket kafen, wa se Venedeg besiche wëllen.

Déi Responsabel wëllen domadder op déi vill Touristen an der Lagunestad an op den Inselen ronderëm reagéieren. Virun allem Eenheemescher kritiséiere scho laang de Massentourismus an déi iwwerfëllte Gaassen an der historescher Stad. Virun der Corona-Pandemie hunn deels méi wéi 100.000 Leit Venedeg an engem Dag besicht