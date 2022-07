An der beléifter Touristen-Destinatioun huet en Hai eng Fra attackéiert. D'Plage um Roude Mier gouf virop zougemaach, obwuel esou Ugrëff relativ rar sinn.

Beim Schwammen am Roude Mier net wäit vum ägypteschen Hurghada huet e "Makohai" déi 68 Joer al Éisträicherin ze pake kritt, heescht et vun der Noriichtenagence "Al Arabiya" ënner Recours op ägyptesch Autoritéiten. D'Fra stoung ënner Schock an ass an der Klinik gestuerwen. D'russesch Agence Ria Novosti mellt, d'Fra hätt bei der Attack en Aarm an e Been verluer.

Och den éisträicheschen Ausseministère huet den Doud vun der Éisträicherin confirméiert. Wéi et vu verschidde Medien heescht, wier d'Fra mat engem Ägypter bestuet gewiescht an hätt zu Hurghada gewunnt.

Déi tragesch Zeenen hu sech sëllegen Touriste vun der Plage a vum Steeg missen ukucken. Op engem Video gesäit een, wéi d'Fra a rout gefierftem Waasser probéiert, sech virum "Makohai" a Sécherheet ze bréngen. Wärenddeem probéiere Männer vum Steeg aus, si mat engem Seel aus dem Waasser ze zéien. D'Plage gouf dono fir dräi Deeg zougemaach.

D'Rout Mier ass ënnert anerem och fir Taucher eng beléift Destinatioun. Ma Attacke vun Haie sinn zwar éischter seelen, koumen awer och scho vir. 2018 ass en Tourist aus Tschechien no enger Hai-Attack gestuerwen, 2015 an 2010 koumen esou zwee Däitscher ëm d'Liewen.