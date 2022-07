Bis den 31. August ass et elo den 260.000 Awunner ënnersot, fir Drénkwaasser ze benotzen, fir Gäert ze nätzen, Piscinnen ze fëllen oder Autoen ze wäschen.

Wie sech net drun hält, riskéiert eng Amende bis zu 500 Euro. Nieft Verona si schonn eng Rei aner Stied an Italien, déi änlech Mesurë geholl hunn, ma Verona ass bis ewell déi gréisste Stad, déi sou drastesch Moossnamen hëlt.

D'Regioun vun der Lombardei huet iwwerdeems een Appell un d'italienesch Regierung gemaach, fir den Noutstand auszeruffen wéinst der Waasserkris. Duerch den niddrege Waasserpeegel ass mëttlerweil och d'Produktioun vu Stroum concernéiert a souguer zeréckgaangen.

Normalerweis ginn an de Waasserkraaftwierker am Norde vun Italien zum Beispill um Lago Maggiore an dem Gardasee ee Fënneftel vum Stroum produzéiert, deen an Italien gebraucht gëtt.