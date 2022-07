Nodeems de Chef vun enger islamfeindlecher Extremistegrupp an Norwegen e Koran verbrannt huet, gouf hien Zil vun enger aggressiver Course-Poursuite.

Nodeems de Chef vun enger islamfeindlecher Extremistegruppe zu Oslo a Norwegen e Koran ëffentlech an enger Banlieue, wou vill Moslemen wunnen, verbrannt huet, gouf et eng aggressiv Course-Poursuite, bei där den Auto vum Grupp gerammt gouf a sech dunn iwwerschloen huet. Den SUV vun den islamfeindlechen Extremiste gouf wuel vu Leit gerammt, déi dës Verbrennung vum Koran mat observéiert haten a rose waren. Déi ganz Aktioun wier dann och gefilmt ginn.

D'Police huet duerno zwou Persoune festgeholl, dorënner d'Fra, déi um Auto gefuer war an de Leader vum Grupp mam Numm "Stoppt d'Islamiséierung vun Norwegen". Déi 5 Leit am Auto goufen der Police no liicht blesséiert. Eng Persoun huet och missen am Spidol behandelt ginn.