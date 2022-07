Wärend déi eng Säit vun der Welt d'Leit mat enger Dréchent geheit sinn, sinn op der anerer Säit Mënschen mam ville Ree geplot. Dat am australesche Sydney.

An der Regioun ronderëm d'Metropol huet et bis ewell véier Mol souvill gereent wéi normalerweis ëm dës Joreszäit. Op ville Plaze steet d'Waasser 1.50 Meter héich an et ass souguer e Staudamm iwwergelaf. Dofir hunn Dausenden Awunner hir Regioun misste verloossen. Déi australesch Arméi ass am Asaz, 29 Mënsche goufen aus de Flute gerett.

An den nächsten Deeg ass och keng Besserung a Siicht.