An engem groussen Akafszenter sinn um Sonndeg den Owend Schëss gefall. Dat huet d'Police do op Twitter matgedeelt.

Honnerte vu Leit sinn aus dem "Fields" erausgerannt.

Et ass den Ament net kloer, ob et och Doudesaffer gëtt. D'Police schwätzt vu Leit, déi vu Kugele getraff gi sinn.

Et gouf massiv Verstäerkung op d'Plaz geschéckt. Et handelt sech de Quartier Amager tëscht dem Zentrum an dem Fluchhafen.

No der Schéisserei wier elo eng Persoun festgeholl ginn.