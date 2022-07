Et gi méi gréisser Changementer an der neier Regierung Macron. Esou gëtt et zum Beispill en neien Ëmwelt-, Gesondheets- a Solidaritéitsminister.

Zwou Wochen nom schlechte Score vum Emmanuel Macron senger Partei bei de Parlamentswalen huet de franséischen President an d'Premierministesch Elisabeth Borne d'Regierungs-Ekipp e Méindeg nei forméiert. Domat soll den zweeten Quinquennat vum Macron neie Schwong kréien. De Macron ass senge politeschen Konviktiounen trei bliwwen an huet keng Oppositiounspolitiker mat an d'Regierung integréiert. Neien Ëmweltminister gëtt zum Beispill den Christophe Béchu, de Buergermeeschter vun Angers. Domat ersetzt de fréiere Politiker vun "Les Républicains" d'Amélie de Montchalin. De Ressort vun der Santé iwwerhëlt den Dokter François Braun vum Olivier Véran, dee sengersäits neie Porte-Parole vun der Regierung gëtt. De Medezinner ass bis ewell Chef vun den Urgence vun de Spideeler zu Metz an Diddenuewen gewiescht. Hien ass och President vun der asbl "Samu-Urgences". De Minister fir Solidaritéit gëtt den Damien Abad, dee Reprochë wéinst Viol gemaach krut, verléisst d'Regierung Macron. Hie gëtt ersat vum Croix-Rouge-Chef Jean-Christophe Combe. Eng éischte Kéier kënnt déi nei forméiert Regierung e Méindeg am spéide Nomëtteg beieneen. Hei gëtt och iwwert eng méiglech Vertrauensfro tranchéiert, déi d'Premierministesch e Mëttwoch am Parlament kéint stellen, nodeem d'Elisabeth Borne hir Regierungs-Deklaratioun gemaach huet.