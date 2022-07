An der georgescher Haaptstad Tiflis waren e Sonndeg den Owend op en Neits dausende Leit op de Stroossen.

Si hu fir eng pro-europäesch Orientatioun vun hirem Land an e Récktrëtt vun der Regierung manifestéiert. Der AFP no sollen iwwer 35.000 Mënschen un der Maniff deelgeholl hunn. An der Mass ware ganz vill europäesch Fändelen ze gesinn. Op Schëlder stoung de Slogan "Mir sinn Europa".

Dëse Wonsch, fir sech méi Richtung EU ze dréinen, ass besonnesch staark zanter dem Krich an der Ukrain. Déi fréier Republik vun der Sowjetunioun hat am Géigesaz zu Moldawien an der Ukrain awer net de Status vum EU-Bäitrëttskandidat kritt. Dofir maachen d‘Manifestanten hir Regierung verantwortlech.

D‘Roserei riicht sech virun allem géint de fréiere Regierungschef Bidsina Iwanischwili. Hien ass de räichsten Mann a Georgien, huet offiziell keng politesch Roll méi a gëllt awer als de Strëppenzéier hannert de Kulissen vun der Regierungspartei.