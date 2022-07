Fir gréisser Opreegung a vill blesséiert Kanner huet e Sonndeg eng Zort Mini-Tornado a Rheinland-Pfalz gesuergt.

Wärend engem Futtball-Turnéier zu Gondershausen, net wäit vu Koblenz ewech, huet e klengen Tornado e Sprangschlass e puer Meter Héich an d'Loft gezunn. Déi Kanner, déi dora gespillt hunn, sinn dunn aus enger Héicht vu 4 bis 5 Meter erausgefall. Néng Kanner goufe blesséiert, fënnef dorënner schwéier. Véier vun de klenge Patiente goufe mam Helikopter an d'Spideeler geflunn. Och d'Lëtzebuerger Air Rescue wier doru bedeelegt gewiescht, wei d'Wort schreift.

Een änlechen Accident gouf et e Samschdeg an Thüringen. Do goufen dräi Kanner blesséiert, déi aus engem Sprangschlass gefall sinn.