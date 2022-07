De Serguei Jirnov, fréiere Colonel vum KGB, kuckt sech d'Situatioun vu Russland méi genau un a fäert, datt de Putin sech an d'Geschichtsbicher androe wëll.

Et gëtt vill Spekulatiounen driwwer, wéi de Kreml weiderhin de Krich an der Ukrain wäert virun dreiwen oder ob eng Verhandlung fir eng Wafferou zustane ka kommen. Fakt ass, dass keen dem russesche President seng Gedanke ka liesen. Ausser eventuell déi, déi fréier fir hie geschafft hunn.

Mir sinn um 131. Dag vun der russescher Invasioun an der Ukrain. De 24. Februar hat Moskau de Krich mat engem Effektiv vun 160.000 Zaldoten ugefaangen. Mëttlerweil sinn der nach 80.000 am Asaz. Den Informatioune vu westleche Geheimdéngschter no wieren der 20.000 ëmkomm a 60.000 wieren der blesséiert. Dat heescht, Russland hätt bannent eppes Klenges iwwer 4 Méint méi Leit verluer wéi d'Sowjetunioun am Afghanistan bannent 10 Joer, seet de Serguei Jirnov, fréiere Colonel vum KGB.

"On est pour la première fois sur le seuil réel de la troisième guerre mondiale. Poutine joue là-dessus puisqu’il a ramené en plus une composante nucléaire et il la ramène tout le temps. Non seulement en paroles mais aussi en faits parce que maintenant il veut armer nucléairement la Biélorussie et il veut mettre des ogives nucléaires en Kaliningrad et sur la frontière finlandaise."

Am Kreml geet een allem Uschäin der Iwwerzeegung no, dass deen, deen d'Hallschent vun de Nuklearwaffe weltwäit kontrolléiert, sech och kann d'Recht eraushuelen, d'Weltuerdnung no senge Gonschten ze veränneren.

"Je crois que la guerre s’enlise mais les Ukrainiens sont installés dans la conviction qu’ils peuvent la gagner et puisque Poutine a obtenu maintenant la consolidation du camp occidental et de l’Otan, il pousse en fait l’Ukraine vers la victoire. Et à ce moment là, Poutine est capable d’appuyer sur le bouton. Je ne crois pas qu’il va appuyer sur le bouton des missiles stratégiques pour attaquer les pays de l’OTAN mais il pourra utiliser les armes tactiques sur l’Ukraine en quelque sorte en fait en reproduisant ce que les Américains ont fait avec les Japonais en 1945."

Et ass elo scho kloer, dass de Wladimir Putin an de Geschichtsbicher net eleng ageet als Successeur vu Gorbatschow a Jelzin, mä méiglecherweis als den zweete Staatschef iwwerhaapt, dee Gebrauch mécht vu Nuklearwaffen.

"Je crois qu’il a une volonté de s’inscrire dans l’Histoire, quitte à devenir le plus grand salaud et le plus grand dictateur qui va rester dans l’Histoire."