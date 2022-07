Ronn ee Joer no der Ermordung vum hollännesche Kriminalreporter Peter de Vries ass een drëtte Verdächtege festgeholl ginn.

Wéi den hollännesche Parquet e Méindeg matgedeelt huet, handelt et sech ëm ee 27 Joer ale Pol, dee verdächtegt gëtt, déi aner zwee Täter ugefouert ze hunn. De Mann gouf scho wéinst engem Mordverdacht an engem anere Fall am Oktober festgeholl, dat melle lokal Medien.

Géint déi aner zwee Verdächteg leeft den Ament zu Amsterdam e Prozess. Ee vun de Männer gëtt beschëllegt, den de Vries erschoss ze hunn. Den zweeten Ugeklote soll de Fluchtauto gefuer sinn a virdrun d'Ëmgéigend ausspionéiert hunn. De Parquet fuerdert fir béid Männer liewenslaange Prisong. D'Urteel gëtt fir de 14. Juli erwaart.

De Peter de Vries war de 6. Juli 2021 beim Verloosse vun engem Fernseestudio zu Amsterdam vu Kugele getraff ginn a war néng Méint méi spéit an der Klinick gestuerwen.