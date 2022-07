Honnerte Mënschen hunn an engem Viruert vun Chicago den US-amerikaneschen Onofhängegkeetsdag gefeiert, wéi et zu Schëss komm ass.

Am Kader vum US-Nationalfeierdag gouf zu Highland Park eng Parad organiséiert. No 10 Minutten huet se allerdéngs missen ënnerbrach ginn, well Schëss gefall sinn. Dat mellen US-Medien. Een Aenzeien huet vun am Ganzen 20 Schëss beriicht.

Op d'mannst eng Persoun soll ëm d'Liewe komm sinn, et sollen och eng Abberzuel Blesséierter ginn. Verschidde Medie schwätze vun e puer Doudesaffer. Offiziell confirméiert gouf dëst allerdéngs nach net.

Méi Detailer sinn den Ament nach net gewosst.