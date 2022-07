Zu Lugano an der Schwäiz ass den Ament eng grouss Konferenz iwwert de Neesopbau vun der Ukrain.

Op d'mannst 750 Milliarden Dollar wieren dofir néideg, esou d'Estimatioun vun der ukrainescher Regierung. De President Selenskyi huet den Appell gemaach, datt d'Rekonstruktioun vun der Ukrain net eréischt däerf ufänken, wann de Krich eriwwer wier.

Dat huet och de Wirtschaftsminister Fayot am RTL-Moiesjournal gemengt, hien ass fir Lëtzebuerg op der Konferenz. Et misst een de Leit Hoffnung ginn an et wier och e ganz staarkt Zeechen, wann een elo scho Projet plangt, notamment wat ganz akut Besoinen ugeet. Esou wéi Brécken ze bauen, fir Liewensmëttel ze liwweren.

De Finanzement géif e Mix aus Donen an nationalen a multilateralen Investissementsinstrumenter ginn. Blockéiert russesch Suen, fir den Neiopbau ze notzen, wier awer schwiereg. Dofir géif nach de juristesche Kader feelen.

Dat kéint awer bei nächste Sanktiounen envisagéiert ginn. Lëtzebuerg hätt jo scho vill Hëllef gi fir d'Ukrain. Bei der Rekonstruktioun wäert sech de Grand-Duché natierlech och bedeelegen, dat via eng europäesch Plattform, déi dofir soll an d'Liewe geruff ginn.

Deen Ament wäert een och decidéieren, wéi vill jidderee wëll ginn, fir ze hëllefen, sou nach de Wirtschaftsminister.