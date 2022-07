De Frankfurter Buergermeeschter Peter Feldmann huet en Dënschdeg de Moie säi Récktrëtt schrëftlech offiziell gemaach.

De Feldmann war wéinst enger ganzer Partie Faux-pasen an der Kritik; ënner anerem wéinst sexisteschen Aussoen um Vol fir op d'Finall vun der Europa-League zu Sevilla. Och leeft aktuell eng Enquête wéinst Abus de pouvoir a Korruptioun géint den SPD-Politiker. Wéi de Feldmann sot, wéilt hien Enn Januar säi Mandat op en Enn bréngen. Ewell de leschte Mount hat d'Stad-Parlament vu Frankfurt dem Feldmann d'Mësstrauen ausgeschwat. Scho virdrun hat d'Koalitioun vun SPD, Volt, deene Gréngen an der FDP de Feldmann opgefuerdert, säi Mandat ofzeginn, also och dem 63 Joer ale Buergermeeschter seng eege Partei.

U sech sollt den SPD-Politiker bis 2024 op sengem Poste bleiwen.