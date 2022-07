Déi italienesch Regierung ëm de Mario Draghi huet den Ausnamezoustand wéinst Waasser-Knappheet an am Ganze 5 norditalienesche Regiounen ausgeruff.

Wéinst der unhalender Dréchent kréien elo de Piemont, d‘Lombardei, Venetien, Friaul-Julisch Venetien an d‘Emilia-Romagna 35 Milliounen Euro zur Verfügung gestallt, fir déi negativ Auswierkungen ze bekämpfen. Dat huet de Ministerrot decidéiert.

D‘Regiounen Toskana, Umbrien an Latium kéinte geschwënn och an den Ausnamezoustand gesat ginn.

Dem italienesche Bauereverband no sinn 270.000 landwirtschaftlech Betriber an deene Regioune concernéiert. De Waasserpeegel am Floss Po – de längsten Floss an Italien – ass sou niddreg wéi zanter 70 Joer net méi.

Stied wéi Verona a Pisa hunn d‘Drénkwaasser-Notzung limitéiert. Et dierf een zum Beispill net méi säi Gaart netzen, den Auto wäschen oder Piscinne fëllen.

Venedeg a Mailand hunn iwwerdeems d‘Waasser an enger Partie vun hiren ëffentlechen Bueren ofgestallt.