E Méindeg koum et op en Neits zu Protestaktiounen. Hollännesch Baueren haten dozou opgeruff, fir Blockaden am ganze Land ze suergen.

D'Bauere sinn nees op d'Stroosse gaangen. Uechter d'Land hu si mat Baggeren, brennenden Heebotten a Mëscht d'Stroosse blockéiert. Och e puer Häfe ware vun de Blockade betraff a missten den normale Betrib zäitweis stoppen, wat fir Verspéidunge gesuergt huet.

🇳🇱 04.07.22 Niederlande - Bauern blockieren Grenze



Holländische Bauern blockieren die Grenze zwischen Holland und Deutschland in #Coevorden mit Tonnen von Gülle.



Sie machen ihre Drohung wahr, alles lahmzulegen!

Grond fir dës Protestaktioun sinn Ëmwelt-Oploen, fir den Ausstouss vu Stéckstoff ze reduzéieren. An Naturgebitter sollen d'Emissiounen ëm iwwer 70% reduzéiert ginn. D'hollännesch Bauere fäerten, dass eng Abberzuel Véi-Betriber mussen zoumaachen. Schätzunge vun der Regierung no géing dat 30% vun alle Véibetriber betreffen. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, wier nämlech virun allem d'Véizuucht fir schiedlech Stéckstoffverbindunge verantwortlech. D'Konzentratioun léich an Holland wäit iwwert dem Niveau vun deenen aneren europäesche Länner. Zanter iwwer 30 Joer läit d'Land iwwert den EU-Grenzwäerter. Dat héchst Geriicht hat 2019 dunn d'Noutbrems gezunn an decidéiert, dass Stéckstoff-Normen agehale musse ginn.

Hannert den Aktioune stinn d'Gruppéierungen "Farmers Defence Force" an "Agractie". Nach virun e puer Deeg hat eng vun den Aktivistinne virun enger weiderer Eskalatioun gewarnt.