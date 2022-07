E Mann hat e Méindeg an engem Viruert vun Chicago wärend enger Parad fir den US-Onofhängegkeetsdag sechs Mënschen erschoss an Dosende Leit blesséiert.

D'Ermëttler sinn dovunner iwwerzeegt, datt de presuméierten Täter säin Amoklaf wochelaang preparéiert huet. Den 21 Joer ale Mann hätt sech wuel iwwer e legale Wee e Maschinnegewier organiséiert a sech als Fra verkleet, fir seng Identitéit ze verschleieren a méi liicht flüchten ze kënnen, sou e Policespriecher en Dënschdeg.

De Mann hat e Méindeg op Participanten an Zuschauer vun der Parad zu Highland Park geschoss. Op d'mannst 6 Leit sinn un hire Blessure gestuerwen, 25 Mënsche goufen den Autoritéiten no verwonnt. Éischten Erkenntnisser no huet hien einfach ëm sech geschoss, sou de Policespriecher Chris Covelli. Den 21 Joer ale Mann wier iwwer eng Feierleeder op den Daach vun engem Geschäft geklommen. Vun do hätt hien iwwer 70 Schëss ofginn. Duerno wier hie vum Daach erofgeklommen, hätt säi Gewier fale gelooss an hätt sech ënnert d'Leit gemëscht. Stonnen duerno gouf hien no enger Course poursuite am Auto vu senger Mamm festgeholl.

Hiweiser op e Motiv hunn d'Ermëttler bis ewell net. Näischt géif drop hiweisen, datt de jonke Mann bei senger Dot rassistesch, reliéis oder politesch motivéiert gewiescht wier, sou de Covelli.

Bannent de leschte Woche koum et an den USA zu senger Serie vu Schéissereien. Mëtt Mee huet en 18 Joer ale Mann an enger Grondschoul zu Uvalde (Texas) ëm sech geschoss an esou 19 Kanner an zwou Enseignantë mat an den Doud gerappt. 10 Deeg virdru si virun engem Supermarché zu Buffalo (Bundesstaat New York) Schëss gefall. 10 Persoune sinn hei gestuerwen, déi meescht vun hinne waren Afroamerikaner. Am ganze Land gouf doropshi fir méi streng Waffegesetzer demonstréiert.