Virun der libescher Küst sinn 22 Malier ëmkomm, 61 Iwwerliewender konnte vum Schlauchboot gerett ginn, dat schonn zanter 9 Deeg um Mëttelmier ënnerwee war.

Wéi et vun den Iwwerliewenden heescht, wieren déi 22 Migranten aus dem Mali wärend der Rees gestuerwen. Deemno wiere si erdronk oder erdiischtert. Och ee Kand wier ënnert den Doudesaffer.

Och verschiddener, déi iwwerlieft hunn, waren an engem immens schlechten Zoustand an hu missen a Spideeler bruecht ginn. Déi aner goufen an e Flüchtlingscamp bruecht.