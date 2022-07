Aus Protest géint dem Boris Johnson seng Féierung sinn de Gesondheets- an de Finanzminister en Dënschdeg zréckgetrueden.

Domat hu si Konsequenzen aus enger Partie Skandaler bannent der Regierung an der konservativer Tory-Partei gezunn. D'Oppositioun fuerdert Neiwalen. Et wier "kloer, datt dës Regierung elo zesummebrécht", huet de Keir Starmer vun der Labour-Partei erkläert. D'Tory-Partei wier "verduerwen" an doru géing och den Austausch vun engem Mann näischt änneren.

Och fir dem brittesche Premier seng Partei wier et un der Zäit fir de Boris Johnson ze goen. "Hie kann et nach e puer Stonnen erauszögeren, wann hie wëll. Ma ech an e groussen Deel vun der Partei sinn decidéiert, datt hie bis zu der Summerpaus wech muss: wat éischter, wat besser", sot den Tory-Deputéierten Andrew Bridgen, ee vun de schäerfste Kritiker vum Boris Johnson.

Wéi d'Zeitung "The Times" schreift, kéint den "anscheinend koordinéierten" Récktrëtt vun de Ministeren Sunak an Javid den "Doudesstouss fir de Premierminister" bedeiten. Och an engem Sondage vum Meenungsfuerschungsinstitut YouGov hu sech 69 Prozent vun de Befrote fir eng Demissioun vum Johnson ausgeschwat.

Et gëtt wuel en haarde Mëttwoch fir de brittesche Premier: Fir d'éischt muss hie sech der Froeronn vum Ënnerhaus stellen, déi all Woch ofgehale gëtt. Dann nach eng Froeronn duerch d'Cheffe vun de wichtegste Parlamentskomiteeën, ënnert deenen och wichteg parteiintern Kritiker vum Premier sinn. Ma de Boris Johnson huet an de leschte Joren awer schonn eng Partie Skandaler an Affären iwwerstanen.