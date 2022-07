De Regierungsspriecher Olivier Véran huet ugekënnegt, datt et no der Ried vun der Elisabeth Borne virum Parlament e Mëttwoch kee Vertrauensvott wäert ginn.

Beim Bilde vun der Regierung gëtt eng Grondsazried gehalen, an där den allgemenge Plang festgeluecht gëtt, deen déi nei Regierung wëll suivéieren. Obwuel et eigentlech eng symbolesch Usprooch ass, hunn eng Rei Premierministeren an der Vergaangenheet no der Ried en Vertrauensvott gemaach.

No de Parlamentswalen huet d'Partei vum President Emmanuel Macron nëmmen nach eng relativ Majoritéit a keng Aussiicht op eng stabil Koalitioun. Aus deem Grond wier een net sécher, "ob d'Konditioune fir eng Vertrauensofstëmmung gi sinn".

Den Deputéierte lénksradikale Adrien Quatennen vun der Partei "La France Insoumise" (LFI) huet dem franséische President reprochéiert, de "Wëlle vun der Versammlung an dem Vollek" z'ignoréieren. D'Fraktiounscheffin vun der LFI huet getwittert, datt si e Mëttwoch e Mësstrauensvott abrénge wäert. Dës huet awer keng grouss Chancen op Succès, vue datt fir d'Stierze vun der Regierung eng absolutt Majoritéit gebrauch gëtt, déi d'LFI nëmme mat der Hëllef vun de rietsen Oppositiounsparteien erreecht ka ginn.

Am Kader vun der politescher Usprooch wäerten an den nächsten Deeg Pläng fir e Kafkraaftgesetz fir d'Bekämpfe vun de klammende Liewenskäschte virgestallt. Donieft gëtt erwaart, datt d'Premierministesch e Gesetzesentworf fir "d'temporär Bäihale vun engem Gesondheetsiwwerwaachungs- a Sécherheetsmechanismus am Kampf géint Corona" virleeë wäert, well d'Zuel vun de Fäll aktuell staark klëmmt.