An der Nuecht op e Mëttwoch haten Zeien d'Explosiounen an den Damp vun der Schoul gemellt. De Schoulbetrib ass deemno een Dag virun der Vakanz ausgefall.

D'Brandmuster géing der Police an de Pompjeeë vun Hamburg no op eng Gasexplosioun als Ursaach hindeiten. D'Feier wier am Keller vun der Schoul ausgebrach an hätt vun do aus op d'Verwaltungsgebai iwwergegraff, an deem och d'Proffenzëmmer drann ass.

Wéi d'Rettungsdéngschter op der Plaz ukomm waren, hu si weider Explosiounen an Gaszischen héieren, wouduerch d'Schoul direkt vum Gasnetz geholl gouf. D'Gebai stoung dee Moment scho komplett a Flamen an ass méi spéit deelweis agestierzt.

60 Secouriste waren an der Nuecht am Asaz a konnten d'Feier um Moien andämmen. Antëscht ass de Brand geläscht. Well keen an der Nuecht am Schoulgebai war, gouf kee blesséiert an och de Concierge war net verwonnt ginn.