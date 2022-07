D'Schicksal vum Wikileaks-Grënner Julian Assange bleift weider ongewëss. En Dënschdeg huet en Expert am Dossier am Casino Syndical Explikatioune ginn.

Virun enger knapper Woch ass hie géint d’Entscheedung vun der brittescher Regierung, hien an d'USA auszeliwweren, an Appell gaangen. Wat eng Ausliwwerung kéint bedeiten, a wat d'Geschicht hannert der Inhaftéierung vum Julian Assange ass, dozou huet de Viktor Dedaj, en Expert am Dossier, en Dënschdeg den Owend Explikatioune ginn. Am Kader vun der Presentatioun vum Documentaire Hacking Justice war hien am Casino Syndical zu Bouneweg.

Expert iwwer Julian Assange / Reportage Diana Hoffmann

D'Affär Julian Assange geet op d'Joer 2010 zréck, wou hien iwwer d’Plattform WikiLeaks, zesumme mat anere Medien, Honnertdausende vu geleakte Berichter verëffentlecht huet, déi ënner anerem Krichsverbrieche vun den USA beleeën. Investigative Journalismus a moderner Form, seet den Expert Viktor Dedaj.

Um Site vu WikiLeaks ass et nämlech net méiglech d'Source vun de verëffentlechten Informatiounen erauszefannen, wéi dat op aneren Internetsitte gewéinlech de Fall ass. Déi, déi duerch d'Revelatioune viséiert sinn: déi korrupt Machenschaften, wéi den Expert se nennt, hätten also relativ séier verstanen, wat fir eng Menace vun der Plattform géing ausgoen. Dat wier och de Grond, wisou een esou repressiv géint de Site an hire Grënner den Julian Assange géing virgoen.

D'US-Justiz gehäit dem Julian Assange dowéinst awer Spionage vir a fuerdert d'Ausliwwerung, fir him de Prozess ze maachen. Dëst géing heeschen, datt d'Amerikaner en australesche Journalist, deen an Europa geschafft huet, siche kommen, seet den Victor Dedaj. Dat hätt eng grouss Envergure, well déi eenzeg Saach, déi e Journalist, deen investigativ schafft, wierklech géing schützen, wieren d'Grenzen.

Aus den USA wier bis elo awer nach keng Reaktioun op d'Decisioun aus England komm. Et kéint een also mengen, datt d'Strategie vun den USA wier, sech net ze fläissen, fir den Julian Assange an d'Land ze huelen. Dofir géingen et nämlech eng Partie Grënn ginn. Een dovunner wier, datt et d'USA géing arrangéieren, wann hie géing am Prisong stierwen. D'Psychiater vun de Vereenten Natiounen hate schonn ënner anerem festgehalen, datt den Julian Assange psychesch mësshandelt ginn ass.

Géing hien ausgeliwwert ginn, kéint et zu engem grousse Medien-Echo an den USA kommen, an et géinge schonn Affekoten drop waarden, sech fir hien anzesëtzen. Et géing awer och d'Gefor bestoen, datt hien an engem vun de sëllege Riseprisonge verschwënnt.

Elo géing vill dovunner ofhänken, wéi een Uklang d'Affär weiderhi fënnt. Datt se net zu engem Fait divers gëtt, wéi dat déi lescht Joren allze dacks de Fall gewiescht wier.