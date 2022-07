Schonn zanter engem décke Mount ginn et an Holland grouss Protester vu Baueren, déi lo derapéieren.

Um Dënschdeg ass d'Situatioun eskaléiert, wéi d'Police um Bord vun enger Maniff bei Groningen geschoss huet. D'Police schwätzt vu Warnschëss, well d'Baueren wollten hir Trakteren an d'Déngschtween steieren. 3 Baueren wieren mat an den Arrest geholl ginn, heescht et.

Dëst ass eng nei Episod an de Spannungen tëscht den hollännesche Baueren an der Regierung, wéinst engem Projet de Loi, deen d'Co2-Emissiounen bis 2030 a groussen Deeler vun Holland ëm ronn d'Hallschent soll reduzéieren.

Dëst kéint den "Aus" fir en Drëttel vun allen Véibetriber bedeiten.

Zanter Woche blockéieren duerfir hollännesch Baueren ënnert aneren Distributiounszenteren a Stocken vu groussen Discounter a Supermarchés-Chaînen.

Hannert den USA ass Holland mat engem Export-Niveau vun 105 Milliarden Euro deen zweetgréissten Exportateur vun Agrarprodukter.

An hollännesche Betriber ginn eng 12 Milliounen Schwäin, 4 Milliounen Ranner an 100 Milliounen Hénger gehalen - d'Stéckstoff-Emissiounen duerch de Piff an d'Mëscht vun den Déieren sinn deemno enorm.

Als Mediateur tëscht de rosene Bauereverbänn an der Regierung gouf lo de fréiere Vize-Staatsminister Johan Remke ageschalt.