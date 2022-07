19 Kanner an 2 Proffe si beim Massaker an der Grondschoul zu Uvalde gestuerwen. D'Poliziste goufe massiv kritiséiert an dat kéint sech nach verstäerken.

Ronn sechs Wochen nom Massaker an der Grondschoul am Texas huet e Rapport vun Experte "Feeler" vun der Police opgelëscht. Wéi et aus der Recherche vun der Uni Texas ervir geet, hätt e Polizist gesinn, wéi den arméierten Täter op d'Grondschoul zu Uvalde duergaangen ass. De Beamten hätt säi Virgesetzten ëm d'Erlabnis, ze schéissen, gefrot, dësen hätt "dat entweder net héieren oder ze spéit reagéiert". Doropshin hat de Polizist sech ëmgedréint, fir den Accord ze kréien, ma wéi hie sech erëm zréckgedréint huet, wier den 19 Joer jonken Täter schonn an der Schoul gewiescht.

Am 26 Säite laange Rapport ginn och aner "Feeler", déi zum Virdeel vum Täter bäigedroen hunn, opgelëscht: Esou wier d'Dier, duerch déi den Amokleefer an d'Schoul eragoung, net zougespaart gewiescht. E weidere Polizist wier mat sengem Auto mat héijer Vitess iwwer de Parking vun der Schoul gefuer, wéi de Verdächtegen och do war, hätt hien awer net gesinn. "Wier de Beamte méi lues gefuer oder hätt hie säin Auto um Bord vum Schoulterrain geparkt a sech zu Fouss op de Wee gemaach, hätt hien de Verdächtege vläicht gesinn."

Den Täter hat am Mee an der Grondschoul 19 Kanner an zwou Proffen ëmbruecht, éier hie vun der Police erschoss gouf. D'Police war wéinst hirem spéiden Agräifen an der Schoul massiv an d'Kritik geroden. Eréischt 75 Minutten, nodeems den 19 Joer alen Täter ugefaangen hat ze schéissen, waren d'Unitéiten an d'Klassenzëmmer mam Amokleefer eragaangen an hunn hien ëmbruecht.