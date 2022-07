Wéi et heescht, soll hie fir d'éischt als Chef vun de Konservativen an dann och als Premierminister zrécktrieden.

Ënnert anerem huet déi brittesch BBC d'Demissioun vum Premier Boris Johnson ugekënnegt.

Trotz massive Récktrëttsfuerderungen aus senger eegener Partei an der Regierung hat de Boris Johnson weider u sengem Amt festgehalen. "De brittesche Premierminister ass an enger optimistescher Stëmmung a wäert weiderkämpfen", sot säi parlamentareschen Assistent James Duddridge dem Sender Sky News e Mëttwoch den Owend.

De brittesche Premier hätt säi Mandat vu 14 Millioune Wieler kritt an "esou vill ze dinn fir d'Land".

Virdrun hat eng Partie vu Regierungsmemberen dem Premier recommandéiert, säi Amt opzeginn. E Mëttwochowend huet de Boris Johnson sech da mat enger Rei Ministere getraff, déi hien zu der Demissioun gedrängt hunn. Dat refuséiert hien awer a warnt viru Chaos an enger Néierlag fir d'konservativ Tory-Partei bei der nächster Parlamentswal.

Am Ganze si bannent 2 Deeg méi wéi 40 Deputéierter aus Protest géint d'Politik an de Féierungsstil vum Premier vun hire Regierungsämter zréckgetrueden. Dorënner de Finanzminister Rishi Sunak an de Gesondheetsminister Sajid Javid. An och de Minister Simon Haart, dee fir Wales zoustänneg war, ass e Mëttwoch den Owend ofgetrueden. Um Donneschdeg ass dann och den Damian Hinds als Staatsminister fir Sécherheet a Grenzschutz zréckgetrueden. An och den Nordirland-Minister Brandon Lewis huet en Donneschdeg de Moie seng Demissioun ugekënnegt. Kuerz virun der Ukënnegung vun der Demissioun vum Boris Johnson hat och d'Educatiounsministesch Michelle Donelan hirer Récktrëtt matgedeelt.

With great sadness I must resign from government. pic.twitter.com/tQUf5oVHAa — Michelle Donelan MP (@michelledonelan) July 7, 2022

Souguer den Nadhim Zahawi, deen eréischt en Dënschdeg an d'Amt vum neie Finanzminister getruede war, huet de Boris Johnson zum Récktrëtt opgefuerdert. "Premierminister, an Ärem Häerze wësst Dir, wat dat Richtegt ass. Gitt elo", huet hien an engem Bréif un den Johnson geschriwwen.

D'Procureur vum Parquet, d'Suella Braverman, déi och e Récktrëtt vum Boris Johnson fuerdert, huet sech da fir d'Successioun ugebueden. "Wann et eng Wal fir Parteichef gëtt, wäert ech mech bewerben", sot si dem Sender ITV.

Iwwerdeem huet de brittesche Premierminister säin ale Partei-Kolleeg Michael Gove aus dem Kabinett entlooss, wéi et vu sengem Assistent weider heescht. Och hie soll d'Demissioun vum Regierungschef gefuerdert hunn.