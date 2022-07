Wie bis lo Haasskommentaren am Netz publizéiert huet, misst just mat enger gerénger Strof rechnen. Nom Doud vun enger jonker Fra sinn d'Reegele méi streng.

Japan geet nom Doud vun enger bekannter jonker Profiwrestlerin verschäerft géint Cybermobbing vir. En Donneschdeg ass eng Gesetzesännerung a Kraaft getrueden, mat där Haasskommentaren a Beleidegungen am Internet an Zukunft mat enger Prisongsstrof vu bis zu engem Joer bestrooft kënne ginn. Donieft gesäit dat iwwerschafft Gesetz méi héich Geldstrof vir.

Grond fir dat méi strengt Virgoe géint Cybermobbing war den Doud vun der 22 Joer jonker Hana Kimura, déi an der international bekannter Netflix-Show "Terrace House" opgetruede war an Affer vun Haasskommentaren am Internet gi war.

Als Doudesursaach geet ee vu Suicide aus: Kuerz virun hirem Doud 2020 huet déi jonk Japanerin op Twitter geschriwwen, datt si deeglech bal 100 Kommentare kritt a sech verletzt géing fillen. Hiert Schicksal huet d'Theema Cybermobbing an den Zentrum vun der ëffentlecher Debatt a Japan geréckelt. Als Reaktioun op den Doud vun der Hana Kimura hat d'japanesch Regierung deemools erkläert, et wéilt een d'Gesetzer änneren, fir datt Persounen, déi Haasskommentaren an de soziale Medie verbreeden, méi einfach identifizéiert kënne ginn.

Zwee Männer kruten zu Osaka a Fukui eng Geldstrof vu ronn 65 Euro, well si virum Doud vun der Fra d'Kimura online beleidegt haten. D'Kritik un de gerénge Strofen huet schlussendlech zu der Verschäerfung vum Gesetz gefouert. Nieft der Prisongsstrof, déi verlängert gouf, dreeën den Täter och Geldstrofe vu bis zu 300.000 Yen, also 2.160 Euro. Och de Verjärungsdelai fir Cybermobbing gouf vun engem Joer op dräi eropgesat.