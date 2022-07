Dat geet aus dem neie Welternährungs-Rapport vun der Uno ervir.

Bis zu 828 Millioune Mënschen haten net genuch ze iessen. Am schlëmmsten ass d'Situatioun a Länner vum Noen Osten an an Afrika.

71 Millioune Mënsche si bannent 3 Méint an d’Aarmut gerutscht. D'Inflatioun suergt do derfir an ass an deem Sënn méi e grousse Problem wéi d’Corona-Pandemie. Vill Leit op der Welt kéinte sech d'Liewensmëttel net méi leeschten, sou d'Uno. Esou kann och méi Honger entsoen an d'Gefor vu sozialen Onrouen hëlt zou.