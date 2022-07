De fréiere japanesche Premier Shinzo Abe ass bei enger Attack liewensgeféierlech blesséiert ginn.

Bei enger Walkampfmanifestatioun an der aler Kaiser-Stad Nara wier japanesche Medien no vun hannen op hie geschoss ginn. Wéi et vun Zeien heescht, hätt de japanesche Premier grad eng Ried gehalen, wéi e Mann vun hanne koum an op d'mannst zwee Mol geschoss huet. Dono hätten d'Leit ronderëm hien dem Shinzo Abe nach eng Häerzdrockmassage gemaach.

Hie wier ënnert anerem um Hals getraff ginn an zesummegebrach. Et géif akut Liewensgefor bestoen. E presuméierten Täter gouf festgeholl, esou d'Medien.

De 67 Joer ale konservative Politiker gouf an e Spidol bruecht, weist awer keng Vitalfunktioune méi. Wéi d'Noriichtenagence Kyodo an den ëffentlech-rechtleche Sender NHK mellen, den Abe hätt en Häerz-Kreeslaf-Stëllstand.

Ee Mann gouf der NHK no wéinst versichtem Mord festgeholl, nodeems bei him eng Schosswaff fonnt gouf.

Vun 2012 bis 2020 war den Abe japanesche Regierungschef. Domat ass hien de Ministerpresident a Japan, deen am längste regéiert. E Sonndeg sinn am Land Wale fir d'Parlament.