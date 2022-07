De grousse Bëschbrand, deen zanter en Donneschdeg scho méi wéi 600 Hektar Vegetatioun verbrannt huet, ass och um Freideg nach aktiv.

Mat 700 Männer a Frae maache sech d'Pompjeeën e Freideg prett, fir e weideren Asaz. "Et geet weider, mä d'Feier kënnt méi lues virun a menacéiert glécklecherweis keng Wunnhaiser méi", huet de Porte-parole vun de Pompjeeë vum Departement Gard erkläert. Géint 6 Auer e Freideg de Moien hunn d'Pompjeeë sech mat Läschfligeren op de Wee gemaach.

D'Feier war en Donneschdeg géint 17 Auer an der Géigend vun Ardèche ausgebrach. Eng 100 Awunner aus der Ëmgéigend hu missen evakuéiert ginn. Géint Hallefnuecht haten d'Pompjeeën vun "Dausenden Hektar menacéierter Fläch" geschwat, well d'Feier duerch d'extreem Wiederkonditioune wéi staarke Wand an dréche Beem sech weider ausbreet. Dowéinst hat een och gefaart, datt de Brand op dat anert Ufer vun der Cèze iwwergräife kéint, "wou 1985 10.000 Hektar ofgebrannt waren".

En Donneschdeg waren an den Departementer Gard a Bouches-du-Rhône sëllege weider Bränn ausgebrach, vu deenen déi meescht awer bis Owes geläscht konnte ginn.