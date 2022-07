D'Plattform TikTok misst fir "d'Verbreede vun déidleche Contenuen un déi zwee Meedercher zur Rechenschaft gezu ginn", sot den Affekot vun den Elteren.

Nom Doud vun zwee Kanner bei der "Blackout Challenge" hunn hir Elteren d'Videoplattform TikTok an den USA verklot. Bei der Challenge, déi vill an de soziale Medie verbreet gëtt, geet et dorëm, sech, bis ee schwaach fält, ze wiergen. En 8 Joer jonkt Meedchen aus Texas an en 9 Joer jonkt Meedchen aus Wisconsin waren d'lescht Joer esou ëm d'Liewe komm.

An der Plainte, déi d'lescht Woch bei engem Geriicht zu Los Angeles deposéiert gouf, gëtt der Plattform reprochéiert, d'"Blackout Challenge" "express a widderhuelt" verbreet ze hunn. TikTok soll also Milliarden Dollar investéiert a wëssentlech Produiten entwéckelt hunn, déi geféierlech Inhalter verbreeden, déi zum Doud vu User féiere kënnen. Den Algorithmus vun TikTok hätt also de Meedercher d'Challenge virgeschloen, wouropshin dës sech mat engem Seel respektiv enger Hondsléngt dout stranguléiert hätten.

Wéi et heescht, wieren och Doudesfäll bei Kanner an Italien, Australien an anere Länner mam "Erstéckungsspill" a Relatioun bruecht ginn.

Op der Plattform ginn et sëllegen Erausfuerderungen, bei deene Participanten zu geféierlechen Aktiounen opgefuerdert ginn, bei deene si sech filme sollen, fir d'Videoen dann an den Internet ze setzen. Eng weider geféierlech Challenge ass d'"Skull Breaker Challenge", bei där de Mënsche beim Sprangen an d'Been gerannt gëtt, esou datt si net op de Féiss landen, mä falen a sech de Kapp stoussen.