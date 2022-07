D'Oppositioun huet e Freideg mat engem Mësstrauensvott gedreet, fir den direkte Récktrëtt als brittesche Premierminister z'erzwéngen.

D'Land kéint den "Ligener" Boris Johnson net méi erdroen, sot d'Vize-Cheffin vun der Labour Partei, d'Angela Rayner. Brittesche Medien no wëll den aktuelle Premier virun allem dowéinst am Amt bleiwen, well hien Enn Juni um Grondstéck Chequers vum offizielle Landsëtz vun de Premierministere seng Hochzäit feiere wëll.

No sëllege Skandaler an enger parteiinterner Revolt hat den Johnson en Donneschdeg säi Récktrëtt als Chef vun der konservativer Tory-Partei ugekënnegt. Domat muss hien och als Regierungschef zrécktrieden, wëll awer nach am Amt bleiwen, bis en Nofollger fir hie fonnt gouf. D'Wal als neie Parteichef ass spéitstens um Tory-Parteidag an Oktober.

Bis ewell hunn den Deputéierten Tom Tugendhat an d'Procureur vum Parquet général offiziell hir Kandidatur bekannt ginn.