Wann een him de Vëlo géif ewech huelen, kéint hie keng Politik méi maachen. Dat seet de Jean Asselborn an der neister Editioun vum "Spiegel".

De Lëtzebuerger Ausseminister a seng däitsch Homologin Annalena Baerbock ginn do e gemeinsamen Interview, an deem et ëm ondiplomatesch Schlagzeile geet, ëm Amenter an deenen engem d'Hänn gebonne sinn an ëm Sport als Ausgläich.

Dee Sport mécht de Jean Asselborn bekanntlech um Vëlo. No deem ass en och süchteg, wéi en am Interview seet. Fir de Rescht géif hie just seng Aarbecht maachen an et géifen Deeg, wou kee wéisst, datt hie géif existéieren. "Ausser wann een den Deutschlandfunk umécht", äntwert d'Annalena Baerbock am Laachen op déi Ausso.

De Spiegel wëll wëssen, wéi dacks de Jean Asselborn scho Moies wakereg gouf, mat der Fro, wéi hien et erëm kéint an d'Noriichte packen. "Ganz sou schlëmm ass et jo net", fënnt den Ausseminister, dee bei der Fro wéi laang hie seng Aarbecht nach géing maachen, op d'Walen dat anert Joer am Oktober verweist. "Da muss ich noch mal ran" seet hien, dat wier hien och senger Partei schëlleg.

Wann hien esouwäit wier, datt hie kee Spaass méi u senger Aufgab hätt, da géif hien ophalen. Mä - betount de Jean Asselborn- souwäit wier et zum Gléck nach net.

Dëse Mount ginn et 18 Joer, dat hien als Ausseminister vereedegt gouf an dëse Mount iwwerhëlt hien, wat d'Mandatszäit ugeet, och de fréieren däitschen Ausseminister Hans-Dietrich Genscher. Dee Rekord ze knacken, dat wier fir hien e Spill gewiescht. Déi 40 Joer vum déngschteelsten Ausseminister vun der Welt, dat war de saudesche Prënz Saud bin Faisal, géif hien awer net packen.

D'Annalena Baerbock schätzt d'Zesummenaarbecht mam Jean Asselborn. Jo, hie géif an Ofsprooch mat hir Saache soen, déi si als däitsch Ausseministesch net ouni Weideres kéint soen. Dat hätt een an de leschte Méint e puer Mol gemaach.

Am Interview geet et natierlech och ëm de Krich an der Ukrain. D'Realitéit vum Krich misst een unerkennen och wa se barbaresch wier, seet de Jean Asselborn, mä schliisslech géife si allen zwee dofir bezuelt, datt se un d'Diplomatie gleewen.