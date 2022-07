Zu Hemer am Sauerland an Däitschland ass op d'mannst eng Persoun ëm d'Liewe komm, nodeem e Gastank vun engem Méifamilljenhaus explodéiert war.

E Samschdeg de Moie konnten d'Rettungsekippen e Kierper an den Iwwerreschter vum Gebai fannen, ma fir d'Fra koum all Hëllef ze spéit. Schonn an der Nuecht goufen zwou Persounen, a Mann an eng Fra, gebuerge. Béid hunn nach gelieft, schwiewen de Rettungsdéngschter no awer a Liewensgefor. Schonn e Freideg den Owend goufen zwou Persoune gebuergen, eng schwéier an eng liicht verwonnt. Dräi vun den aacht Leit, déi am Haus liewen, wieren am Moment vum Ongléck net doheem gewiescht.

D'Gebai selwer gouf bei der Explosioun e Freideg komplett zerstéiert. Biller aus der Loft weisen nach just en Trëmmerfeld, wou virdrun d'Haus stoung. D'Police an d'Pompjeeë gi vun enger Gasexplosioun aus.

De Spriecher vun de Pompjeeë weist sech iwwert d'Ausmooss vun der Zerstéierung schockéiert. "Et steet kee Stee méi op deem aneren. [...] Ech hu schonn e puer Gebaier no enger Gasexplosioun erlieft, awer esou eng komplett Zerstéierung an esou engem Ausmooss hunn ech selwer nach ni virfonnt."

E Statiker huet esouguer misste geruff ginn, fir ze préiwen, op d'Nopeschhaiser nach stabil sinn. D'Ermëttlunge lafen.