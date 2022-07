D'Police geet dovunner aus, datt domadder d'Affer alleguer misste fonnt gi sinn.

De leschte Sonndeg (3. Juli) war et am Norde vun Italien zum Ongléck komm. No Rekordtemperaturen am Gebitt war een Deel vum Marmolata-Gletscher ofgebrach, sou datt eng Lawin aus Schnéi, Äis a Gestengs néiergaange war. E Samschdeg hunn d'Autoritéiten een eeleft Doudesaffer gebuergen. D'Autoritéite ginn dovunner aus, datt een domadder dat lescht Affer gebuergen huet. Et hätt ee keng weider Informatiounen, datt méiglecherweis nach weider Persounen ënnert de Masse vum Gletscher leie géifen, sou den Giampietro Lago vun der italienescher Police.

De Parquet vun Trentino huet eng Enquête lancéiert, fir d'Ursaach vum Ongléck ze ënnersichen. Famille vun den Affer reprochéieren den Autoritéiten, de Gletscher trotz de geféierleche Bedingungen opgelooss ze hunn.