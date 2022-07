Bei Maniffe géint déi schwéierste Wirtschaftskris zanter Joerzéngte gouf e Samschdeg de Moien eiser Zäit zu Colombo de Wunnsëtz vum President gestiermt.

Aktuell ginn d'Biller aus Sri Lanka ronderëm d'Welt, wou Manifestanten an der Piscine vun der Presidente-Villa zu Colombo schwammen an honnerte Leit sech duerch d'Villa drécken. Aus dem Verdeedegungsministère heescht et, de President wier schonn e Freideg a Sécherheet bruecht gi wéinst den annoncéierte Protester.

Leit schwammen an der Schwämm vum Presidentepalais / © AFP

De Premierminister huet elo och annoncéiert, dass hie wäert zerécktrieden.

Zanter Méint ginn et reegelméisseg Protester op Sri Lanka, deels och mat Gewalt. Den 22 Milliounen Awunner feelt et u Liewensmëttel, Pëtrol a Medikamenter. Donieft ass de Wäert vum Geld staark gefall an doduerch ginn Importer nach méi deier. Donieft leit d'Land och nach ëmmer ënnert dem Réckgang vum Tourismus zanter der Corona-Pandemie.