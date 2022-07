De fréiere President vu Mexiko ass e Freideg an der Stad Cuernavaca gestuerwen.

De mexikanesche President Andres Manuel López Obrador huet e Samschdeg an engem Kondolenzschreiwes matgedeelt, datt de fréiere President vu Mexiko Luis Echeverría am Alter vun 100 Joer gestuerwen ass. Hie war vun 1970 bis 1976 President an ass virun allem wéinst senger Roll bei de brutale Reaktiounen op d'Studenteprotester a Mexiko-Stad an Erënnerung bliwwen.

1968, kuerz virun den Olympesche Spiller, waren am Tlatelolco-Bezierk vun der Haaptstad 200 Demonstranten ëm d'Liewe komm. Den Echeverría war deemools Inneminister a gouf beschëllegt, d'Ëmbréngen duerch eng Spezialunitéit vun der Police an Optrag ginn ze hunn. Ähnlech Virfäll gouf et och a Mexico-Stad 1971, wéi hie President war. Donieft gouf him och nach reprochéiert, um Verschwanne vu Regierungskritiker tëscht 1960 an 1980 bedeelegt gewiescht ze sinn. Verurteelt gouf den Echeverría awer ni.