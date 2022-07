Ëmmer méi prominent Tory-Politiker wëllen de Poste vum fréiere Parteichef an nach Premierminister Boris Johnson iwwerhuelen.

Schonn aacht Kandidaten hunn hiren Interessi dru matgedeelt, d'Successioun vum Boris Johnson ze iwwerhuelen, dorënner dräi richteg Schwéiergewiichter an der Tory-Partei, dat mam fréiere Gesondheetsminister Sajid Javid, deen aus Protest géint den Johnson zeréckgetruede war, dem aktuelle Finanzminister Nadhim Zahawi an dem fréiere Gesondheets- an Ausseminister Jeremy Hunt.

De Verdeedegungsminister Ben Wallace dogéint, dee bei villen als de Favorit op de Poste gegollt huet, huet op eng Kandidatur als neie Parteichef verzicht. De Wallace huet erkläert, datt hie sech aktuell wéilt op seng Aufgaben als Ausseminister konzentréieren. Et wier keng einfach Decisioun gewiescht, ma säi "Fokus" géif op senger Aarbecht leien. Wéinst dem Krich an der Ukrain ass dëst e wichtege Posten mat vill Verantwortung. Fir seng rezent Aarbecht gouf de Wallace scho méi dacks gelueft.

Javid, Hunt an Zahawi hunn alleguer annoncéiert, datt am Fall wou si als Parteichef gewielt géife ginn, sech dofir géifen asetzen, datt d'Steieren erofgesat ginn.

Den Johnson hat jo en Donneschdeg matgedeelt, datt hien als Parteichef vun den Torys géif zerécktrieden. Domadder ass och kloer, datt hien net weider Premierminister ka bleiwen. Dee Poste géif hien awer bekleeden, bis säi Successeur fonnt ass, wat eventuell bis an den Hierscht era kéint daueren.

Nieft den aacht Kandidaten, déi sech scho fir de Poste gemellt hunn, kéinten nach weiderer dobäikommen. Op der Insel geet een dovunner aus, datt nach weider Membere vun der aktueller Regierung sech wäerte mellen.

Aktuell schafft d'Partei un engem Zäitplang, wéi een den Iwwergang kéint virbereeden. De Virgang, fir en neie Premier z'ernennen, soll e Mëttwoch ufänken. Mat engem Resultat ass fir de 5. September ze rechnen. De Successeur vum Johnson soll dann um Parteidag Ufank Oktober offiziell seng nei Funktiounen iwwerhuelen.