An der brasilianesch Haaptstad waren e Samschdeg honnerte Leit engem Opruff vun der Organisatioun "Proarmas" nokommen.

Ënnert hinnen och de Jong vum rietsradikale President Jair Bolsonaro, den Eduardo Bolsonaro, deen am Parlament sëtzt. An dësem "Marsch fir d'Fräiheet" hunn d'Protestante gefuerdert, datt d'Wafferechter manner strikt misste ginn. Et géing ëm "d'Recht op Selbstverdeedegung, Walfräiheet a Sécherheet" heescht et vu Proarmas.

"Déi Lénk hätte sech ni virstelle kënnen, datt esou vill Meit op d'Stroosse ginn a soen 'Jo, ech wëll arméiert sinn, well mir Banditten ënnert dem Buedem léiwer sinn, wéi datt si meng Fra vergewaltegen'" esou den Eduardo Bolsonaro. "Déi Kriminell respektéiere just dat, virun deem si Angscht hunn. A jidderee fäert, erschoss ze ginn".

Zanter der Presidentschaft vum Bolsonaro 2019 huet hien d'Recht op Waffen ausgedeent an d'Bierger ëmmer erëm opgeruff, sech z'arméieren. D'Zuel vun de Leit, déi sech als Waffebesëtzer registréiert hunn, huet sech a Brasilien zanterhier bal versechsfacht.

Leschten Ëmfroen no ass et awer gutt méiglech, datt de Bolsonaro am November net méi an d'Amt vum President zeréckgewielt gëtt.