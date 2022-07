Den US-President Joe Biden huet Kritik un senger geplangter Rees a Saudiarabien zeréckgewisen.

Hie wéisst, dass vill Leit mat senger Entscheedung net averstane sinn. Hie wéilt sech zu Riad fir eng strategesch Partnerschaft asetzen, esou den US-President. Dobäi wéilt hien ëmmer den "grondleeënden, amerikanesche Wäerter" trei bleiwen.

Den Joe Biden fänkt seng Rees am Noen Osten e Mëttwoch an Israel un, e Freideg geet et dann a Saudiarabien.

A sengem Walkampf hat de Joe Biden Saudiarabien a virop de saudiarabesche Krounprënz an De-Facto-Herrscher Mohammed bin Salman hefteg kritiséiert.

Duerch de Krich an der Ukrain an d'Energiekris huet de Biden seng Linn géintiwwer dem Land mat de ville Pëtrolsressourcen awer geännert.

Et gëtt sech erwaart, dass hie bei senger Visitt déi nächst Woch eng Hausse vun der Pëtrolsproduktioun aus Saudiarabien wäert froen.