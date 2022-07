Virun zwou Woche sinn an engem südafrikanesche Lokal 22 jonk Mënschen ëm d'Liewe komm. De Weekend iwwer koum et zu zwee weideren tragesche Virfäll.

Kuerz no enger Schéisserei an enger Bar zu Soweto krut déi südafrikanesch Police e weideren Ugrëff op e Lokal am Oste vum Land gemellt. E Samschdeg den Owend géint 20.30 Auer hunn zwee Männer zu Pietermaritzburg ëm sech geschoss. Fir véier Leit koum all Hëllef ze spéit, aacht Persoune goufe blesséiert. Wéi et vum Porte-parole vun der Police heescht, hätt e Grupp vu Leit eppes an enger Bar gedronk, wéi en Auto virum Gebai geparkt hätt. Zwee Männer wieren dunn aus dem Auto geklommen, an d'Bar gaangen an hätte willkürlech op d'Gäscht geschoss. D'Affer haten tëscht 30 a 34 Joer.

An der Nuecht op e Sonndeg koum et an engem Viruert vu Johannesburg zu enger weiderer Schéisserei. Wéi d'Beamte géint 00.30 Auer op der Plaz waren, hu si 12 Läiche mat Schosswonne fonnt. 11 Persoune koume blesséiert an d'Spidol, zwou vun hinne sinn doropshin un de Suitte vun hiren uerge Blessure verscheet. Iwwert d'Täter an d'Motiv ass bis ewell nach näischt gewosst.

A Südafrika koum et an de leschte Jore verstäerkt zu Morden a Gewaltverbriechen. Vu Januar bis Mäerz si Police-Statistiken no 6.083 Mënschen ëmbruecht ginn, wat 22% méi ass wéi an deem selwechten Zäitraum dat Joer virdrun.