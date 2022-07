Den iwwerfëllten a verdréckte Migrante-Camp op der italienescher Mëttelmierinsel Lampedusa soll elo gebotzt ginn. D'Zoustänn suerge fir hefteg Kritik.

Déi italienesch Autoritéiten hunn domadder ugefaangen, fir de Flüchtlingscamp vu Lampedusa ze raumen. E Sonndeg de Moien huet e Schëff 600 Migrante vun der klenger Mëttelmierinsel tëscht Tunesien a Süditalien op Porto Empedocle op Sizilien bruecht. Duerno ass d'Schëff vun der Marinn nees zeréckgefuer, fir weider 600 Mënschen opzehuelen a fortzebréngen.

Den Inneministère vu Roum huet d'Aktioun ordonéiert, dat als Reaktioun op rezent Berichter an Entwécklungen op Lampedusa.

Am Camp waren déi lescht Woch 1.800 Mënsche gezielt ginn - dobäi ass am Camp eigentlech nëmme fir ronn 350 Leit Plaz. Well op Lampedusa d'nächst Woch nees vill nei Flüchtlingen aus Nordafrika erwaart ginn, soll d'Lager elo séier geraumt an da gebotzt ginn.

Spéitstens en Dënschdeg sollen all d'Mënschen op aner Campen aus Italien verdeelt sinn, sou d'Autoritéiten der Noriichtenagence Ansa géintiwwer.

"Schan vu Lampedusa"

Déi fréier Buergermeeschtesch vu Lampedusa Giusi Nicolini hat op Facebook Biller a Videoen aus dem Camp publizéiert. Dorop si Mënschen ze gesinn, déi op Schaumstoffmatrasse schlofen, iwwerfëllt Drecksbacken a ganz Kéip vun Dreck um Buedem. Ënnert de Leit wieren och Kanner a schwanger Fraen.

De Flavio Di Giacomo vum Mëttelmier-Büro vun der UN-Organisatioun fir Migratioun (IOM) huet op Twitter vun enger "Schan op Lampedusa" geschriwwen. E Sonndeg huet hien ergänzt, datt net d'Zuel vun de Leit, déi ukommen, de Problem wier, mä e schlechte Verdeelersystem.

"Vergogna a Lampedusa, duemila migranti ammassati tra i rifiuti" https://t.co/F3O913dzf5 via @repubblica — Flavio Di Giacomo (@fladig) July 9, 2022

Bis ewell sinn dëst Joer iwwer 30.000 Mënsche mat Booter un italienesche Küsten ukomm.