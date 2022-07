Op 32 Quadratmeter solle Studenten hei alles fanne wat se brauchen. Vum nächste Januar u gi Mol 5 Tiny Houses fir am ganzen 10 Studenten an eng Testphas.

Den Diplom an der Täsch, d'Lycéeszäit ass eriwwer, an da geet fir vill Jonker schonn déi nächst Erausfuerderung un: De Studium am Ausland - dat heescht dann och, fir d'éischte Kéier eleng wunnen. D'Sich no enger passender Wunneng ass dobäi e wichtege Moment. Nieft den traditionelle Colloquen oder engem Studio kréien d'Studenten zu Mons eng Alternativ gebueden.

D'Elise ass op der Sich no enger Wunneng. D'Kolleege vun RTL-TVI hunn hat dobäi begleet. Hei zu Mons um Campus vun der Uni Louvain kéint hat geschwënn an engem Tiny House wunnen - dat ass e klengt mobilt Haus aus Holtz.

Op 32 Quadratmeter solle Studenten hei alles fanne wat se brauchen. D'Kichen an d'Buedzëmmer deele sech 2 Studenten, jiddwereen huet awer eng eege Schlofkummer. Wéinst der Bauweis aus Modulle sinn déi kleng Haiser séier opgeriicht. Dem Estelle gefält d’Mini-Haus gutt, hat ass positiv iwwerrascht.

Vum nächste Januar u gi Mol 5 Tiny Houses fir am ganzen 10 Studenten an eng Testphas. Käschtepunkt sinn ëm déi 350 Euro de Mount. Den Trend vun de Mini-Haiser ass an den USA aus finanzieller Nout no der Finanzkris entstanen. Vill Leit konnten hir Prêten net méi bezuelen an hu sech dunn an der Nout e mobilt Haus op engem Unhänger gebaut. Haut gëllen d’Tiny Houses als besonnesch ekologesch.

Allerdéngs sinn d'Haiser nach keng direkt Léisung fir de Wunnengsmanktem, dofir entstinn hei zu Mons zousätzlech 80 traditionell Kotten. An den nächste Joren weist sech dann, ob d'Holzaiser eng wierklech Alternativ fir de Campus sinn.