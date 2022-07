Portugal leit aktuell ënnert enger Canicule an Temperature vun iwwer 40 Grad. Deeler vum Land sinn esou dréche wéi zanter méi wéi dausend Joer net méi.

Portugal kämpft géint Bëschbränn, déi duerch déi aktuell Canicule ausgebrach sinn. No den Informatioune vun de Rettungsdéngschter waren e Sonndeg 1.500 Pompjeeën am Asaz, fir dem Feier Meeschter ze ginn. Et brennt am Norden an am Zentrum vum Land.

D'Temperature sinn an der Woch vum 4. Juli plazeweis op iwwer 40 Grad geklommen an an den nächsten Deeg soll et nach méi waarm ginn.

Bis elo huet d'Feier zwee Haiser zerstéiert, eng Dose Pompjeeën an eng 20 Ziviliste goufe blesséiert. Déi meescht vun hinne konnten awer op der Plaz behandelt ginn.

De portugisesche Regierungschef Antonio Costa huet eng Rees an de Mosambik ofgesot. Seng Regierung huet gefrot, datt den EU-Mechanismus fir de Schutz vun Zivilisten aktivéiert gëtt. Dat géif bedeiten, datt déi portugisesch Secouristen op zwee Läschfligere kéinten zeréckgräifen, déi a Spuenien stationéiert sinn.

Deeler vu Portugal sinn esou dréche wéi zanter méi wéi dausend Joer net méi. Grond dofir ass eng duerch de Klimawandel ausgeléist Verännerung vum Azoren-Héichdrockgebitt, dat geet aus enger Etüd ervir, déi an der Fachzäitschrëft "Nature Geoscience" verëffentlecht gouf.