A Japan gouf d'Regierungspartei vum Premier Kishida bei de Wale gestäerkt.

D'Liberaldemokratesch Partei LDP krut 63 vun 125 Sëtz, dat zwee Deeg nom déidlechen Attentat op de fréiere Partei- a Regierungschef Shinzo Abe.

D'Walbedeelegung war mat 52 Prozent allerdéngs eng vun den nidderegsten an der rezenter Walgeschicht vu Japan. Datt déi regéierend Koalitioun ëm de Premier Kishida als Gewënner ervirgoen, war sech scho virun der Wal erwaart ginn.

Och Japan huet no zwee Joer Corona-Pandemie elo mat héijen Energie- a Liewensmëttelpräisser ze kämpfen. Ënnert anerem duerch d'Emergence vu China ginn iwwerdeems och an der Politik d'Stëmmen ëmmer méi haart, den nom Zweete Weltkrich an der Verfassung festgeschriwwene Pazifismus vum Land hannert sech ze loossen.