27 Joer si vergaangen zanter an der ost-bosnescher Stad Srebrenica méi wéi 8.000 muslimesch Jongen a Männer ëmbruecht goufen.

All Joer gi weider Iwwerreschter vun Affer fonnt, déi nieft deene schonn identifizéierten Doudege bäigesat ginn. Obwuel déi Decouverten all Joer méi rar ginn, ginn ëmmer nach méi wéi 1.200 Leit vermësst.

Den 11. Juli 1995 gouf Srebrenica vun der Arméi vun de bosnesche Serben ageholl. U sech war d'Stad als Schutzzon vun der UN deklaréiert, den zoustännegen hollännesche Blohelm-Batallioun war vis-a-vis vun de Serben allerdéngs immens schlecht ausgerëscht an iwwerfuerdert, sou dass se déi majoritär muslimesch Bevëlkerung der Arméi iwwerlooss hunn. Wärend de Groussdeel u Fraen a Kanner mat Busser an aner Stied bruecht gouf, sinn déi meescht Jongen a Männer vun de Serben exekutéiert ginn. D'Afferzuel soll bei iwwer 8.000 leien. De Massaker gëllt als schlëmmst Krichsverbriechen an Europa zanter dem 2. Weltkrich.

Als ee vun den Haaptresponsabele gëllt de Generol vun der Arméi vun de bosnesche Serben, Ratko Mladic, dee vum UN-Krichsverbriechertribunal zu Den Haag zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt gouf.

A villen Deeler vun der "Republika Srpska", der serbescher Entitéit ënnerhalb vu Bosnien-Herzegowina, gëtt de Mladic bis haut als Held gefeiert. Och refuséieren eng ganz Partie serbesch-nationalistesch Politiker, de Massaker als Vëlkermord un z'erkennen.

Fir d'Gedenkfeier e Méindeg ginn Dausende vu Leit erwaart.