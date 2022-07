Ee Joer ass et hier, dass den Oste vun der Belsch, net wäit ewech vun der Lëtzebuergescher Grenz, ganz uerg vun Iwwerschwemmunge getraff gouf.

Uertschafte wéi Pepinster oder Trooz bei Verviers an der Provënz Léck goufen am Juli 2021 komplett zerstéiert. Bis haut si vill Gebaier net méi ze gebrauchen. Iwwer 30 Awunner waren deemools ëm d'Liewe komm.

Zu Trooz, am Dall vun der Vesdre, steet quasi all zweet Gebai zum Verkaf. Vill Awunner si fortgaangen, op Plazen, wou kee Floss ass. Anerer probéieren ze renovéieren, esou gutt et geet.

D'Iwwerschwemmungen am Juli d'lescht Joer waren déi schwéierst, vun deenen d'Belsch jeemools betraff war. Ganz Stroosse goufe vun de Waassermassen opgerappt an Haiser ënnerspullt. De materielle Schued besteet och nach haut – awer net nëmmen. Och psychologesch hunn déi Wiederkatastrophe vun deemools Spueren hannerlooss.

Am Juli d'lescht Joer war eng Regioun vun der Belsch op eemol op der Kaart vun den déidleche Wiederkatastrophen, déi emol keng 100 Kilometer vun der Lëtzebuerger Grenz ewech ass. Dat extreemt Wieder hat de Kär vun Europa getraff. Niewendrun an Däitschland waren iwwer 170 Awunner am Dall vun der Ahr ëm d'Liewe komm. An Italien an a Griicheland goufen et dee selwechte Mount aussergewéinlech héich Temperaturen a Bëschbränn.