De brittesche nach-Premier Boris Johnson huet refuséiert, ee Successeur fir säin Amt ze recommandéieren. Weder als Premier nach als Parteichef.

Dëst huet hie bei sengem éischten ëffentlechen Optrëtt e Méindeg zanter senger Récktrëttsukënnegung kloer gemaach.

Wärend enger Visitt an engem Londoner Fuerschungslabo sot hien: "Et ass d'Aufgab vun engem Premierminister an dësem Moment, d'Partei decidéieren ze loossen, se dobäi virukommen ze loossen a weider bei den Initiativen ze liwweren, fir déi mir gewielt gi sinn".

11 Politiker hu sech bis ewell fir d'Successioun vum Johnson gemellt. Ënnert de Favoritten op d'Amt vum Parteichef vun der Tory-Partei, befanne sech och de Rishi Sunak an de Sajid Javid, deenen hir Récktrëtter vun de Posten als Finanz- respektiv Gesondheetsminister den Optakt vun enger Rei vu méi wéi 60 Récktrëtter am Regierungsapparat waren. Och déi aktuell Ausseministesch Liz Truss gëllt als méiglech Nofollgerin.